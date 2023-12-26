«Украду идею на 2024 год»: британка покорила читателей новогодним альбомом из фотографий в WhatsApp

Пользовательница твиттера умилила читателей новогодним подарком. Её муж к празднику сделал альбом из фотографий в их переписке в WhatApp.
Удивительным презентом поделилась британская писательница и журналистка Кэт Браун. Она отметила, что супруг составляет такие уже на протяжении трех лет и неизменно дарит их в канун Рождества. «Это мой любимый подарок, хотя с виду в нем нет ничего удивительного», — делится женщина. Её пост набрал больше 3,6 млн просмотров, а также 107 тыс. лайков.
Внутри на самом деле находится множество изображений, которыми пара обменивалась в течение года. Так как внутри нет ни текста, ни скриншотов переписки, угадать, с чем связано то или иное фото, может быть непросто.
С другой стороны, по ним можно вспомнить и сиюминутные темы разговоров. Например, из альбома ясно, что супруги обсуждали ставки по ипотеке и пересылали банковские квитанции, зачем‑то делились беспорядком на рабочем месте, фотографией памятника и раскладом таро, выбирали зеркало и смотрели старый теледетектив.
Важное место в альбоме заняли питомцы семьи Браун. На центральный разворот попали две кошки с осуждающим взглядом, а на обложку муж поместил собаку. Последняя стала героиней ещё и собственной страницы с историей о походе за сосисками.
Подписчиков Браун поразила простота и трогательность подарка, некоторые захотели собрать похожий альбом для своих близких. В общении с читателями писательница призналась, что муж сохранил хаотичность фотографий в книжечке, лишь убрав повторяющиеся изображения, однако пара иногда делает снимки специально, чтобы вновь увидеть их под Рождество.