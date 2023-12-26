«Украду идею на 2024 год»: британка покорила читателей новогодним альбомом из фотографий в WhatsApp

Удивительным презентом поделилась британская писательница и журналистка Кэт Браун. Она отметила, что супруг составляет такие уже на протяжении трех лет и неизменно дарит их в канун Рождества. «Это мой любимый подарок, хотя с виду в нем нет ничего удивительного», — делится женщина. Её пост набрал больше 3,6 млн просмотров, а также 107 тыс. лайков.