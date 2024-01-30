В Москве школьники подрались из‑за Николая II

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:51
Фото: MChe Lee/Unsplash

В Москве два школьника подрались после уроков из‑за Николая II. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Один из них негативно отозвался об императоре, второй школьник был не согласен с ним, в результате этого спора произошла драка», — передает агентство.

По данным телеграм-канала Mash, один из школьников назвал Николая II слабаком, а второй «потребовал пояснить за базар». Сообщается, что драка случилась недалеко от Петровской школы, которая входит в топ-30 частных учебных заведений Москвы.

Потасовку разняла проходящая мимо пенсионерка, пишет телеграм-канал. В результате драки одному из школьников диагностировали перелом носа. ТАСС добавил, что по данному факту правоохранительные органы начали проверку.

В ноябре 2023-го школьники в Татарстане создали игру по мотивам сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Подростки завели сеть телеграм-каналов, названных в честь татарстанских группировок. В них они назначали сходки и постили ролики с «забивами» — столкновениями стенку на стенку за контроль над районом.

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