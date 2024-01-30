В Москве школьники подрались из‑за Николая II

В ноябре 2023-го школьники в Татарстане создали игру по мотивам сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Подростки завели сеть телеграм-каналов, названных в честь татарстанских группировок. В них они назначали сходки и постили ролики с «забивами» — столкновениями стенку на стенку за контроль над районом.