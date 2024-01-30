«Нафа-а-аня»: вышел тизер фильма «Домовенок Кузя». Его спродюсировали братья Андреасян

Вышел первый тизер фильма «Домовенок Кузя» по книгам Татьяны Александровой. Его премьера состоится 19 декабря.
По сюжету Кузя сбегает от Бабы-яги в своем волшебном мире и оказывается в квартире девочки Наташи и ее родителей. Домовенку необходимо найти волшебный сундучок, который он много лет назад подарил папе девочки.
В этом Кузе помогают Наташа и ворчливый домовой Нафаня. Однако в их планы вмешивается проникшая в реальный мир Баба-яга.
Главные роли в фильме исполнили Алика Смехова («Презумпция невиновности»), Марк Богатырев («Кухня») и София Петрова («Моя ужасная сестра-2»).
В качестве режиссера выступил Виктор Лакисов («Манюня»), а кресло продюсеров заняли братья Сарик и Гевонд Андреасяны («Сама виновата?»).