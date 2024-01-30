«Нафа-а-аня»: вышел тизер фильма «Домовенок Кузя». Его спродюсировали братья Андреасян

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:02

Вышел первый тизер фильма «Домовенок Кузя» по книгам Татьяны Александровой. Его премьера состоится 19 декабря.

По сюжету Кузя сбегает от Бабы-яги в своем волшебном мире и оказывается в квартире девочки Наташи и ее родителей. Домовенку необходимо найти волшебный сундучок, который он много лет назад подарил папе девочки.

В этом Кузе помогают Наташа и ворчливый домовой Нафаня. Однако в их планы вмешивается проникшая в реальный мир Баба-яга.

Главные роли в фильме исполнили Алика Смехова («Презумпция невиновности»), Марк Богатырев («Кухня») и София Петрова («Моя ужасная сестра-2»).

В качестве режиссера выступил Виктор Лакисов («Манюня»), а кресло продюсеров заняли братья Сарик и Гевонд Андреасяны («Сама виновата?»).

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