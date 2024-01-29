Самую дешевую комнату в Москве продают за 2,48 млн рублей

Самая дешевая комната в Москве, доступная для покупки в данный момент, стоит 2,48 млн рублей. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Агентство инвестиций в недвижимость Москвы».
«Правила жизни» дают ссылку на объявление о продаже этой комнаты на ЦИАНе. Ее площадь восемь квадратных метров, расположена она в четырехкомнатной квартире в 15 минутах ходьбы от метро «Улица Академика Янгеля».
Квартира находится на третьем этаже девятиэтажного дома 1977 года постройки. Кроме четырех комнат в квартире есть кухня площадью 5,9 квадратных метров и раздельный санузел.
В объявлении говорится, что в помещении сделан косметический ремонт, но ни фотографий комнаты, ни квартиры не приводится. Раньше комната стоила еще меньше — в конце декабря за нее просили 1,85 млн рублей.
А вот самая дорогая комната продается в столице за 18 млн рублей (недавно ее цену снизили с 20 млн). Она расположена в «двушке» на Тверской улице, в пяти минутах от Охотного ряда. Площадь комнаты составляет 17 квадратных метров.
«Рaнее в кoмнaте пpоживaл худoжник. Чистый, xoроший подъезд. Во втoрoй кoмнате пpoживaет взрocлый cобственник», — говорится в объявлении.
Так выглядит самая дорогая комната, которая продается в Москве
Так она выглядела, пока не съехал предыдущий владелец
Так выглядит кухня в квартире с самой дорогой комнатой на столичном рынке
Еще фото общих пространств
Санузел в квартире с самой дорогой комнатой, которая продается в Москве
В начале декабря самую дешевую комнату можно было купить за 1,8 млн рублей. Ее площадь составляет 10,7 «квадратов» и располагается она в двухкомнатной квартире в доме 2018 года постройки.