Невеста основателя Amazon Лорен Санчес выложила фотографию с Безосом, который работает за ноутбуком. «После всех лет… Я сделала этот снимок, когда зашла к нему сегодня утром в рабочее время. Мне просто нравится, что он все еще работает за одним из первых столов, которые существовали с самого начала», — написала она.