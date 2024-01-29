Миллиардер Джефф Безос по сей день пользуется самодельным обшарпанным столом, собранным из двери. Он остался с первых дней запуска Amazon в 1990-х.
Невеста основателя Amazon Лорен Санчес выложила фотографию с Безосом, который работает за ноутбуком. «После всех лет… Я сделала этот снимок, когда зашла к нему сегодня утром в рабочее время. Мне просто нравится, что он все еще работает за одним из первых столов, которые существовали с самого начала», — написала она.
На сайте Amazon написано, что стол-дверь у Безоса появился в 1995 году, через год после основания Amazon. Один из первых сотрудников компании Нико Лавджой рассказывал, что бизнесмену нужно было купить столы для тех немногих сотрудников, которые у него на тот момент работали, а через дорогу находился магазин Home Depot.
«Он смотрел столы на продажу и двери на продажу, и двери были намного дешевле, поэтому он решил купить дверь и поставить на нее ножки», — вспоминал Лавджой. Получившаяся мебель была «неряшливой» и «довольно шаткой», приходилось подкладывать картон под ножки для равновесия.
Стол-дверь стал символом культуры Amazon и ее основной ценности — бережливости. Современная версия этого дизайна до сих пор используется в ее офисах, говорится в блоге компании.
Безос ушел с поста генерального директора Amazon в 2021 году. По данным Forbes, его состояние составляет 179,9 млрд долларов, в списке богатейших людей планеты он уступает основателю LVMH Бернару Арно и создателю Tesla и SpaceX Илону Маску.