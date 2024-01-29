В Южной Корее внедорожник сбил пост охраны у посольства РФ

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:46
Фото: korea-seoul.mid.ru

Причиной аварии с внедорожником, который врезался в охранный пост перед зданием посольства РФ в Южной Корее, стал заснувший за рулем водитель, сообщает KBS News. Сотрудники консульства не пострадали.

Полиция расследует обстоятельства инцидента. В российском посольстве заявили, что «он не оказал негативного влияния на работу» и «не создал угрозы безопасности».

В результате аварии 28 января полицейский, работавший на посту охраны, получил травму спины, в частности шеи и плеч, и был госпитализирован.

Безвизовый режим с Россией Южная Корея отменила в марте 2022 года. В декабре прошлого года российское посольство сменило посла, им стал директор 1-го департамента Азии в МИД Георгий Зиновьев.

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