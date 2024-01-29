В Южной Корее внедорожник сбил пост охраны у посольства РФ

Причиной аварии с внедорожником, который врезался в охранный пост перед зданием посольства РФ в Южной Корее, стал заснувший за рулем водитель, сообщает KBS News. Сотрудники консульства не пострадали.
Полиция расследует обстоятельства инцидента. В российском посольстве заявили, что «он не оказал негативного влияния на работу» и «не создал угрозы безопасности».
В результате аварии 28 января полицейский, работавший на посту охраны, получил травму спины, в частности шеи и плеч, и был госпитализирован.
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