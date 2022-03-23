Южная Корея возобновляет безвизовый режим с Россией. Туристические поездки пока не разрешены

Южная Корея c 1 апреля возобновляет безвизовый режим для 25 стран мира, включая Россию. Об этом сообщает «Российская газета».

Теперь для въезда в страну необходимо предварительно зарегистрироваться в системе электронных разрешений на въезд К-ЕТА. Точная дата начала приема заявлений на въезд на данный момент не определена.

Ранее действие безвизового режима было приостановлено в 2020 году в связи с пандемией COVID-19. До приостановки граждане России могли находиться в Корее до 60 суток.

«Российская газета» отмечает, что с 21 марта Южная Корея отменила обязательный семидневный карантин для въезжающих, которые привиты вакцинами, признанными ВОЗ. К ним не относятся российские препараты.

15 марта безвизовый въезд для россиян вернул Вьетнам. Они смогут находиться в стране до 15 дней с даты въезда, независимо от типа паспорта и цели поездки.