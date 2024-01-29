Игра «Смута» выйдет 4 апреля

Игра «Смута» от российской студии Cyberia Nova выйдет 4 апреля, сообщили разработчики. Действие видеоигры происходит в 1612 году в период Смутного времени.
Перед релизом выпустят «бесплатную обучающую версию», в которой «можно будет пройтись по игровой локации Москвы», послушать лекцию о Смутном времени и опробовать некоторые игровые механики. Дату релиза «виртуальной экскурсии» не огласили, а вот дата выхода игры — окончательная.
Ранее разработчики показали два ролика c дневным и ночным Нижним Новгородом. 16 февраля они пообещали выложить материал, посвященный боевой системе «Смуты».
Разработку «Смуты» поддерживает АНО «Институт развития интернета» (ИРИ), суммарно выделивший на это около 490 млн рублей. В середине 2023-го сообщалось, что тестовая версия игры может появиться к концу минувшего года, но этого не случилось.
«Смута» — это игра в жанре action RPG. В ее основу лег исторический роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году», впервые опубликованный в 1829 году. Среди героев — Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, Лжедмитрий II, польский король Сигизмунд III, царь Михаил Федорович Романов. По словам разработчиков, в своей работе они ориентируются на франшизы Assassin’s Creed и «Ведьмак».