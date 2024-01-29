Мэр Кисловодска потребовал убрать цитату Барышникова со стены новой хореографической школы

«Сейчас разбираюсь, кто согласовал цитату человека, пусть и гениального, но бросившего свою родную страну и не поддерживающего ее, наших парней-героев, нашего Президента в той борьбе, которую мы все, всей страной, всем Кисловодском ведем за свое будущее, будущее наших детей и всей нашей страны», — написал Моисеев.