Мэр Кисловодска потребовал убрать цитату Барышникова со стены новой хореографической школы

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев потребовал заменить цитату балетмейстера Михаила Барышникова на стене только что открытой хореографической школы. Вместо нее градоначальник велел установить слова «настоящего патриота родной земли».
«Сейчас разбираюсь, кто согласовал цитату человека, пусть и гениального, но бросившего свою родную страну и не поддерживающего ее, наших парней-героев, нашего Президента в той борьбе, которую мы все, всей страной, всем Кисловодском ведем за свое будущее, будущее наших детей и всей нашей страны», — написал Моисеев.
По мнению мэра, чтобы Барышникова можно было цитировать в России, ему нужно «вместе с нами встать на защиту нашей родной страны». Чьи слова появятся вместо, Моисеев не уточнил.
Артист балета Барышников уехал из СССР в 1974 году и продолжил свою карьеру, став премьером и руководителем труппы «Американский театр балета». Также он снимался в кино, становился номинантом на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.
В марте 2022 года, после начала военной операции на территории Украины, Барышников выступил против санкций в отношении российских исполнителей и художников. Танцовщик опасался, что в скором времени страна сделает невозможным любое позитивное будущее для своей молодежи.