На стримингах появились три ранее не изданных трека Леди Гаги

На стриминговых сервисах Spotify, Apple Music и Tidal появились как минимум три ранее не изданные песни Леди Гаги. Их опубликовали под настоящим именем певицы — Стефани Джерманотта. Об этом сообщил Variety.
Одна из композиций — «Retro Physical» — была записана Гагой в 2007 году вместе с продюсером Noize Trip. Ее звучание сильно напоминает первый альбом певицы «The Fame», вышедший в 2008 году.
Еще три трека значатся на платформах как ранние версии официально выпущенных песен «Perfect Illusion» and «Fashion». Последняя подписана как «демо» и звучит как слегка ускоренная версия песни, впоследствии появившийся в саундтреке комедии «Шопоголик» (2009).
В сети предположили, что демоверсия «Perfect Illusion» была создана с помощью ИИ и изначально выпущена в 2016 году в качестве пранка одним из поклонников артистки. Сам официальный трек «Perfect Illusion» на днях вновь появился на стримингах.
Как отмечает Variety, песни были загружены на музыкальные сервисы 9 дней назад с аккаунта под названием UnreleasedSongs. Сколько еще треков было залито на стриминги от этого имени — неизвестно.
В начале января 2024-го Леди Гага выпустила книгу для детей под названием «Lady Gaga: A Little Golden Book Biography» («Леди Гага: маленькая золотая книга биографии»). Книга освещает этапы в карьере певицы — от выступлений на вечерах открытых микрофонов до перформансов на церемониях вручения премий «Грэмми» и «Оскар».