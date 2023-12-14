Леди Гага выпустит книгу для детей. Она будет посвящена биографии певицы

Американская певица Леди Гага выпустит книгу для детей под названием «Lady Gaga: A Little Golden Book Biography» («Леди Гага: маленькая золотая книга биографии»). Об этом сообщил Rolling Stone.
Издание поступит в продажу 2 января. Оно представляет собой книгу из 24 страниц с иллюстрациями. Оформить предзаказ можно на сайте Amazon. Платформа уже включила издание в перечень бестселлеров среди литературы для детей.
«Lady Gaga: A Little Golden Book Biography» рассказывает о мечтах Леди Гаги, ее трудолюбии и сценическом успехе. Книга освещает этапы в карьере певицы — от выступлений на вечерах открытых микрофонов до перформансов на церемониях вручения «Грэмми» и «Оскар».
В издании также рассказывается, как Стефани Джоанн Джерманотта получила имя Гага. Кроме того, книга затрагивает и актерскую карьеру артистки — ее работу над фильмом «Звезда родилась».
Книгу написал Майкл Джустен, известный как автор книг для детей. Иллюстрации для биографии создала индонезийская художница Лаура Катринелла.