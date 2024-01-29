Количество россиян, лечащих ожирение с помощью хирургов, увеличилось

В период с 2013 по 2019 год включительно в РФ провели 13 688 бариатрических операций, следует из реестра. В 2021-м было проведено 5833 хирургических вмешательства, в 2022-м — уже 8129. Лидером в мире выступают США: только в минувшем году там провели 209 527 операций, следом идут Бразилия (70 490) и Франция (38 890), согласно данным глобального отчета по бариатрической хирургии.