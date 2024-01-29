Количество россиян, лечащих ожирение с помощью хирургов, увеличилось

В 2023 году было выполнено 8955 хирургических вмешательств в желудок и кишечник — это на 172% больше, чем в 2022-м (3292 операций). На данные Общероссийского бариатрического реестра обратил внимание «Коммерсант».
«Бариатрия — это направление хирургии, которое занимается лечением ожирения. Речь идет не об эстетическом вмешательстве, а о борьбе с весом, угрожающим здоровью. У людей с индексом массы тела (ИМТ) выше 40 происходят глубокие изменения в обмене веществ и гормональные нарушения. Из‑за чего сбросить вес и удержать его естественным путем становится трудно и порой невозможно», — пояснил руководитель Центра бариатрической медицины ФМБА в Ростове-на-Дону Максим Буриков.
В период с 2013 по 2019 год включительно в РФ провели 13 688 бариатрических операций, следует из реестра. В 2021-м было проведено 5833 хирургических вмешательства, в 2022-м — уже 8129. Лидером в мире выступают США: только в минувшем году там провели 209 527 операций, следом идут Бразилия (70 490) и Франция (38 890), согласно данным глобального отчета по бариатрической хирургии.
Самыми популярными в РФ бариатрическими операциями в 2021 году стали продольная резекция (удаление части) желудка, гастрошунтирование (уменьшение желудка и тонкой кишки), на третьем — метод SADI (модификация шунтирования, при которой тонкая кишка исключается из процесса пищеварения).
По словам Бурикова, с октября 2021 по октябрь 2023-го 87% пациентов, которые обращались к нему за помощью, были женщины. Самыми многочисленными возрастными группами были от 31 до 40 лет (746 пациентов) и от 41 до 50 лет (582).