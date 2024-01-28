Джейми Дорнан рассказал, что прятался в селе из‑за резкой критики после выхода «50 оттенков серого»

Джейми Дорнан вместе с семьей нашел убежище в сельской местности, скрываясь от критики его игры в «Пятидесяти оттенках серого», передает The Guardian. Североирландский актер посетовал, что рецензенты в своих обзорах постоянно припоминают ему об участии в этих фильмах.
После релиза картины Дорнан, его жена и музыкантша Амелия Уорнер, а также их первый ребенок Дульси переехали в дом режиссера Сэма Тейлора-Джонсона, пока шумиха не утихла. «Я отходил от меняющих мою карьеру рецензий на [сериал] „Крах“, номинаций на BAFTA и всего такого рода безумия… а потом меня просто чуть ли не высмеивали», — рассказал он.
Огромный кассовый успех смягчил удар, признал Дорнан, но контраст в восприятии критиков было трудно пережить. Фильм, снятый по мотивам популярного эротического романа Э.Л.Джеймса, собрал более 1 млрд фунтов стерлингов, поэтому сиквелы не заставили себя ждать.
Дорнан признал, что участие в продолжениях «Пятидесяти оттенков серого» после случившегося кажется странным, но у него был заключен контракт. «Даже сейчас, когда я только что получил очень восторженные отзывы о своей недавней работе, немногие из них [критиков] не упомянули „Пятьдесят оттенков“. Многие отзывы звучат примерно так: „Он великолепен, но, чтобы мы не забывали, вот когда он не был великолепным“. Дайте нам шанс!» — поделился актер.
Однако Дорнан не жалеет из‑за перевоплощения в Кристиана Грея и, по его мнению, сумел выстоять напор критики из‑за смерти матери, когда ему было 16 лет, и гибели четырех близких друзей. «Иногда я чувствую себя виноватым, говоря это, но я многого о ней [матери] не помню. Вы не ожидаете, что что‑то из этого у вас отнимут», — признался он.
В конце января Дорнана госпитализировали в Португалии с симптомами сердечного приступа после того, как тот столкнулся с ядовитыми насекомыми.