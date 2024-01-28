Джейми Дорнан рассказал, что прятался в селе из‑за резкой критики после выхода «50 оттенков серого»

Дорнан признал, что участие в продолжениях «Пятидесяти оттенков серого» после случившегося кажется странным, но у него был заключен контракт. «Даже сейчас, когда я только что получил очень восторженные отзывы о своей недавней работе, немногие из них [критиков] не упомянули „Пятьдесят оттенков“. Многие отзывы звучат примерно так: „Он великолепен, но, чтобы мы не забывали, вот когда он не был великолепным“. Дайте нам шанс!» — поделился актер.