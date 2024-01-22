В Португалии госпитализировали актера Джейми Дорнана из «50 оттенков серого»

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:37
Фото: из соцсетей Джейми Дорнана

Британского актера Джейми Дорнана, известного по фильму «50 оттенков серого», госпитализировали в Португалии. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на друга артиста Гордона Смарта.

По его словам, Дорнана положили в больницу с симптомами сердечного приступа после того, как тот столкнулся с «ядовитыми гусеницами». В Португалии 41-летний артист отдыхал вместе со своими приятелями.

Смарт рассказал, что он сам чувствовал в тот день странные и неприятные симптомы, из‑за которых обратился за помощью к врачам. Те выяснили, что частота сердечных сокращений Смарта превысила 120 ударов в минуту.

«Я начал чувствовал покалывание в левой руке, а затем щекотку в предплечье. Я сын врача общей практики и подумал: „Обычно это признак начала сердечного приступа“», — рассказал он.

В больнице Смарт даже потерял сознание. Когда он вернулся из клиники в отель, он узнал, медицинская помощь потребовалась и Дорнану. У звезды «50 оттенков серого» онемели конечности. Дорнана подключили к медицинскому оборудованию.

По мнению врача, оба мужчины могли пострадать от встречи с гусеницами, которые обитают на юге Португалии. Их яд нередко убивает собак и приводит к сердечным приступам у мужчин в возрасте 40 с небольшим лет, рассказал Смарт.

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