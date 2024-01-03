На дипфейк-модель за четыре месяца подписались более 140 тыс. человек

Создатель проекта говорит, что поначалу работал по 14–16 часов в день, чтобы выяснить, какие программы лучше всего подходят для генерации лица и тела Эмили, а также видео с ней. Сейчас на создание контента он тратит по восемь часов семь дней в неделю.