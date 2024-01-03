На дипфейк-модель за четыре месяца подписались более 140 тыс. человек

Семён Гудошников
Сегодня в 09:28
Фото: из соцсетей Эмили Пеллегини

На Эмили Пеллегрини в инстаграме* (@emilypellegrini) за четыре месяца подписались 141 тыс. человек. И хотя ее фото и видео выглядят вполне реалистично, она полностью создана искусственным интеллектом.

Как пишет Daily Mail, за шесть недель аккаунт Эмили на платформе Fanvue принес ее создателю почти 10 тыс. долларов. За подписку в 4,5 доллара в месяц там обещают доступ к эксклюзивному откровенному контенту с дипфейк-моделью (ни в ее инстаграме, ни на страничке в Fanvue не уточняется, что контент сгенерирован ИИ).

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© Из соцсетей Эмили Пеллегрини
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© Из соцсетей Эмили Пеллегрини
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© Из соцсетей Эмили Пеллегрини

Создатель Эмили, который решил сохранить анонимность, рассказал Daily Mail, что придумал внешность девушки с помощью ChatGPT: «Я спросил ChatGPT, о чем мечтает среднестатистический мужчина, и он ответил: „каштановые длинные волосы и длинные ноги“, поэтому я сделал ее именно такой».

По словам разработчика, в директ к Эмили пишут в том числе известные люди — футболисты, миллиардеры, бойцы ММА и теннисисты. «Они думают, что она реальна. Приглашают ее в Дубай, чтобы встретиться и поесть в отличных ресторанах», — говорит он.

Издание приводит скриншот сообщений от якобы одного профессионального футболиста из Германии. В нем Эмили спрашивают: «Как возможно, что у такой прекрасной леди нет парня?» Другой мужчина, написавший дипфейк-модели, заявил, что якобы знаком с Криштиану Роналду.

Создатель проекта говорит, что поначалу работал по 14–16 часов в день, чтобы выяснить, какие программы лучше всего подходят для генерации лица и тела Эмили, а также видео с ней. Сейчас на создание контента он тратит по восемь часов семь дней в неделю.

Разработчик уже создал вторую дипфейк-модель — сестру Эмили Фиону, которая успела набрать в инстаграме около 30 тыс. подписчиков. У него в планах — третья и четвертая модели, у которых пока нет имен, но одна из них будет рыжеволосой.

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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