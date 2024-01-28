Киану Ривз станет первым обладателем награды имени Лэнса Реддика

Киану Ривз станет первым лауреатом награды «Наследие» имени Лэнса Реддика, которую ему вручат на церемонии премии «Сатурн». Об этом объявила Академия научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов.
«Эта награда символизирует и отмечает не только талант исполнителя, но и его характер: кто‑то, кто является настоящим послом доброй воли в отрасли», — заявили президент академии Роберт Ольгин, продюсеры «Сатурна» Брэдли и Кевин Маркусы. Они назвали Ривза «голливудской иконой» и «ярким примером смирения и благодарности», который «никогда не забывал поддержку своих поклонников и кинематографистов».
Награда создана в память об актере Лэнсе Реддике, который в возрасте 60 лет умер в марте 2023 года. Вместе с ним Ривз сыграл в четырех частях «Джона Уика». Также Реддик известен по «Прослушке», «Грани», а также играм Horizon и Quantum Break. По официальной версии, причиной смерти послужила болезнь сердца.