Киану Ривз станет первым обладателем награды имени Лэнса Реддика

«Эта награда символизирует и отмечает не только талант исполнителя, но и его характер: кто‑то, кто является настоящим послом доброй воли в отрасли», — заявили президент академии Роберт Ольгин, продюсеры «Сатурна» Брэдли и Кевин Маркусы. Они назвали Ривза «голливудской иконой» и «ярким примером смирения и благодарности», который «никогда не забывал поддержку своих поклонников и кинематографистов».