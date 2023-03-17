Умер актер Лэнс Реддик. Он снимался во франшизе «Джон Уик» и сериале «Прослушка»

СМИ выяснило, что тело Реддика обнаружили у него дома в районе Студио-Сити в Лос-Анджелесе около 9:30 утра по местному времени. Причина смерти актера пока неясна. Variety заявил, что он умер от естественных причин. Реддику было 60 лет.