Умер актер Лэнс Реддик. Он снимался во франшизе «Джон Уик» и сериале «Прослушка»

В США скончался актер Лэнс Реддик, известный по кинофраншизе «Джон Уик» и сериалу HBO «Прослушка». Об этом сообщил TMZ со ссылкой на правоохранительные органы.
СМИ выяснило, что тело Реддика обнаружили у него дома в районе Студио-Сити в Лос-Анджелесе около 9:30 утра по местному времени. Причина смерти актера пока неясна. Variety заявил, что он умер от естественных причин. Реддику было 60 лет.
В ближайшее время Реддик должен был появиться в роли Харона в четвертой части «Джона Уика». Он участвовал в пресс-туре, предваряющем релиз картины. На следующей неделе он собирался появиться на шоу Келли Кларксон.
Накануне смерти, в четверг утром, Реддик опубликовал в соцсетях видео. На нем он находился дома, судя по звуку, вместе со своими собаками. Актер решил пропустить нью-йоркскую премьеру «Джона Уика 4» по неизвестным причинам.
«Мы ошеломлены и убиты горем, и наши глубочайшие соболезновения его любимой семье и его поклонникам по всему миру», — заявили в кинокомпании Lionsgate, которой принадлежит франшиза «Джон Уик».
Лэнc Реддик родился в 1962 году в Балтиморе. Он изучал музыку в Университете Рочестера, а затем искусство в Йеле. В 90-х годах Реддик начал свою актерскую карьеру, сыграл в фильмах «Осада» и «Большие надежды».
Позднее он начал сотрудничетсво с HBO, появился в сериалах «Тюрьма „Oz“» и «Прослушка». Также Реддик снимался в «Остаться в живых», «Грани», «Штурме Белого дома», «Квантовом разломе», «Падении ангела», «Американской истории ужасов», «Босхе», «Годзилле против Конга», сериале «Обитель зла» и других проектах.