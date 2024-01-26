Пол Томас Андерсон снял еще один клип для группы The Smile

Группа The Smile опубликовала клип на песню «Friend of a Friend» с нового альбома «Wall of Eyes».
В видео Том Йорк, Джонни Гринвуд и Том Скиннер выступают в школьном зале перед толпой детей. Среди них присутствует и настоящий ребенок Скиннера.
Клип снял режиссер Пол Томас Андерсон. До этого он снял клип на другой сингл с альбома — «Wall of Eyes». Еще режиссер работал над тремя видео Radiohead: «Daydreaming», «Present Tense» и «The Numbers».
Релиз пластинки «Wall of Eyes» состоялся сегодня, 26 января. Она стала вторым студийным LP в дискографии The Smile и первым с 2022 года.
Продюсером альбома стал Найджел Годрич, один из участников Radiohead. В треклист «Wall of Eyes» вошли восемь песен, в том числе «Bending Hectic», которую музыканты представили в июне.