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Вышел клип группы The Smile от режиссера Пола Томаса Андерсона

Семён Гудошников
Вчера в 16:24

Британская рок-группа The Smile, в состав которой входят участники Radiohead Том Йорк и Джонни Гринвуд, а также барабанщик Sons of Kemet Том Скиннер, выпустила клип на новый сингл «Wall of Eyes». Режиссером выступил Пол Томас Андерсон — создатель культовых фильмов «Магнолия», «Ночи в стиле буги», «Врожденный порок» и многих других.

«Wall of Eyes» — это первый сингл группы с предстоящего одноименного альбома. Он выйдет 26 января и станет вторым студийным LP в дискографии The Smile. Дебютная пластинка коллектива «A Light for Attracting Attention» вышла в мае прошлого года.

Это далеко не первая коллаборация Андерсона с участниками Radiohead. В 2016 году режиссер снял для группы клип на трек «Daydreaming» с альбома «A Moon Shaped Pool».

В свою очередь, Джонни Гринвуд написал саундтреки для всех картин режиссера, начиная с 2007 года: «Нефти», «Мастера», «Врожденного порока», «Призрачной нити» и «Лакричной пиццы».

Андерсон также снимал клипы для группы Haim, участницы которой снялись в последнем фильме режиссера «Лакричная пицца».

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