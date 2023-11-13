Вышел клип группы The Smile от режиссера Пола Томаса Андерсона

Британская рок-группа The Smile, в состав которой входят участники Radiohead Том Йорк и Джонни Гринвуд, а также барабанщик Sons of Kemet Том Скиннер, выпустила клип на новый сингл «Wall of Eyes». Режиссером выступил Пол Томас Андерсон — создатель культовых фильмов «Магнолия», «Ночи в стиле буги», «Врожденный порок» и многих других.
«Wall of Eyes» — это первый сингл группы с предстоящего одноименного альбома. Он выйдет 26 января и станет вторым студийным LP в дискографии The Smile. Дебютная пластинка коллектива «A Light for Attracting Attention» вышла в мае прошлого года.
Это далеко не первая коллаборация Андерсона с участниками Radiohead. В 2016 году режиссер снял для группы клип на трек «Daydreaming» с альбома «A Moon Shaped Pool».
В свою очередь, Джонни Гринвуд написал саундтреки для всех картин режиссера, начиная с 2007 года: «Нефти», «Мастера», «Врожденного порока», «Призрачной нити» и «Лакричной пиццы».
Андерсон также снимал клипы для группы Haim, участницы которой снялись в последнем фильме режиссера «Лакричная пицца».