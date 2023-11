Вышел клип группы The Smile от режиссера Пола Томаса Андерсона

Британская рок-группа The Smile, в состав которой входят участники Radiohead Том Йорк и Джонни Гринвуд, а также барабанщик Sons of Kemet Том Скиннер, выпустила клип на новый сингл «Wall of Eyes». Режиссером выступил Пол Томас Андерсон — создатель культовых фильмов «Магнолия», «Ночи в стиле буги», «Врожденный порок» и многих других.