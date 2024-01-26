Фаррелл Уильямс создаст анимационный байопик о самом себе, в котором снимутся фигурки LEGO

«Когда у меня возникла сумасшедшая идея рассказать эту историю с помощью кубиков LEGO, я не мог себе представить лучшего партнера, чем Морган. Он легенда. <…> Кто бы мог подумать, что игра с этими фигурками в детстве превратится в фильм о моей жизни. Это доказательство того, что любой другой тоже может это сделать», — поделился Уильямс.