Фаррелл Уильямс создаст анимационный байопик о самом себе, в котором снимутся фигурки LEGO

Фаррелл Уильямс создаст биографический анимационный фильм о самом себе, главных героев в котором исполнят фигурки LEGO. Режиссурой займется Морган Невилл, сообщает Variety.
Лента под названием «Piece by Piece» получила поддержку компаний The LEGO Group и Focus Features. Из пресс-релиза следует, что Уильямс не был заинтересован в создании «традиционного фильма о своей жизни», поэтому решил «дать волю воображению зрителей».
«„Piece by Piece“ бросает вызов жанрам и ожиданиям и переносит зрителей в мир LEGO, где возможно все», — заявляют авторы проекта. Постановщик Невилл рассказал, что с идеей такого фильма музыкант обратился к нему пять лет назад, и он быстро согласился.
«Когда у меня возникла сумасшедшая идея рассказать эту историю с помощью кубиков LEGO, я не мог себе представить лучшего партнера, чем Морган. Он легенда. <…> Кто бы мог подумать, что игра с этими фигурками в детстве превратится в фильм о моей жизни. Это доказательство того, что любой другой тоже может это сделать», — поделился Уильямс.
«Piece by Piece» дебютирует в кинотеатрах 11 октября.
В конце 2023 года Уильямса раскритиковали за создание сумки Louis Vuitton стоимостью миллион долларов. Аксессуар изготовлен из крокодиловой кожи и продается по заказу только определенным клиентам.