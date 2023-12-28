Фаррелла Уильямса раскритиковали из‑за сумки Louis Vuitton за миллион долларов

«В мире, полном ужасов, солнечно-желтая сумка за 1 миллион долларов не блестит, а причиняет боль. Пришло время дать новое определение тому, что сегодня означает роскошь, и принять только тот процесс, который создает настоящую, хорошую красоту, позитивно взаимодействуя с природой и ее людьми на протяжении всей их жизни», — заявила соучредитель Estethica и модной активистской организации Fashion Revolution Орсола де Кастро.