Фаррелла Уильямса раскритиковали из‑за сумки Louis Vuitton за миллион долларов

Этим летом Фаррелл Уильямс появился на Парижской неделе моды с сумкой Millionaire Speedy от Louis Vuitton, концепцию которой придумал сам музыкант. На тот момент о ней мало что было известно, но когда появились подробности, они вызвали неоднозначную реакцию.
Как пишет The Guardian, сумка изготовлена из крокодиловой кожи и, как сообщается, продается под заказ — только определенной проверенной клиентуре. Аксессуар за 1 млн рублей украшен золотом и бриллиантами.
«В мире, полном ужасов, солнечно-желтая сумка за 1 миллион долларов не блестит, а причиняет боль. Пришло время дать новое определение тому, что сегодня означает роскошь, и принять только тот процесс, который создает настоящую, хорошую красоту, позитивно взаимодействуя с природой и ее людьми на протяжении всей их жизни», — заявила соучредитель Estethica и модной активистской организации Fashion Revolution Орсола де Кастро.
«Сумка стоимостью в миллион фунтов, сделанная из всех обычных атрибутов статуса — экзотической кожи крокодила, золотых изделий и украшений с бриллиантами — это рекламный трюк и бесчувственная декларация глобальных северных привилегий. В 2023 году это не круто», — согласилась обозреватель моды и идентичности Кэрин Франклин.
Появилась информация, что старший вице-президент Peta US отправил Фарреллу письмо с приглашением на экскурсию по крокодиловой ферме. Тем временем многие известные дома теперь запретили использование меха, кожи крокодилов, аллигаторов и страусов, поэтому новинка Louis Vuitton показалась некоторым неуместной.
В июне на интернет-аукционе Уильямса продали миниатюрную сумочку Louis Vuitton размером меньше крупинки соли. Аксессуар оценили в 63 750 долларов.