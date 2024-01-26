Колман Доминго станет режиссером фильма о Нате Кинге Коуле. Он же сыграет главную роль

Нат Кинг Коул известен как один из самых популярных и влиятельных музыкантов XX века. Он начал свою карьеру как джазовый вокалист в конце 30-х годов и записал более 100 песен, а также продал свыше 50 млн пластинок. В 2000 году он был введен в Зал славы рок-н-ролла.