Колман Доминго станет режиссером фильма о Нате Кинге Коуле. Он же сыграет главную роль

Американский актер Колман Доминго, известный по фильмам «Линкольн» и «Сельма», станет режиссером ленты о музыканте Нате Кинге Коуле. Об этом сообщил Variety.
Доминго также сыграет в картине главную роль и выступит соавтором сценария. По информации СМИ, фильм будет мюзиклом. Он станет для Доминго режиссерским дебютом.
«Я работал над ним на протяжении нескольких лет. Это то, что я ожидаю собрать воедино при содействии нескольких отличных партнеров», — рассказал кинематографист.
На каком эпизоде или периоде из жизни Ната Кинга Коула сфокусируется проект, неясно. Возможно, в него войдет знаменательное выступление артиста в апреле 1956 года перед полностью белой аудиторией в Бирмингеме, штат Алабама.
Тогда четыре мужчины напали на певца прямо во время выступления. После того, как их задержали, Нат Кинг Коул вернулся на сцену, и оставшиеся зрители аплодировали ему стоя в течение десяти минут.
Ранее Доминго участвовал в написании пьесы «Отбой: Нат Кинг Коул» вместе с Патрицией МакГрегор. Спектакль по этой пьесе был представлен в театре «Геффен Плейхаус». Его сюжет разворачивается вокруг рождественского концерта 1957 года — первого в истории телевидения, который вел афроамериканец.
Нат Кинг Коул известен как один из самых популярных и влиятельных музыкантов XX века. Он начал свою карьеру как джазовый вокалист в конце 30-х годов и записал более 100 песен, а также продал свыше 50 млн пластинок. В 2000 году он был введен в Зал славы рок-н-ролла.
Ранее стало известно, что Доминго готовится исполнить роль Джо Джексона — отца и менеджера участников коллектива The Jackson 5. Он сыграет Джо в байопике одного из его сыновей — легендарного музыканта Майкла Джексона.