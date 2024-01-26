Эд Ширан и Джоан Роулинг вошли в число крупнейших налогоплательщиков Великобритании

В 2017 году Ширан говорил, что живет с установкой «заработал пенни, потратил пенни» и не придает деньгам большого значения. «Большая часть моих денег уходит на благотворительность или в детские больницы рядом с моим домом. У меня достаточно средств, чтобы чувствовать себя комфортно, а остальное уходит на помощь людям», — делился он.