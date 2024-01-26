Эд Ширан и Джоан Роулинг вошли в число крупнейших налогоплательщиков Великобритании

Музыкант Эд Ширан и писательница Джоан Роулинг вошли в список крупнейших налогоплательщиков Великобритании, передает The Sunday Times. Всего в рейтинге перечислены 100 человек.
Создательница серии книг о Гарри Поттере заняла 31-е место: в 2023 году она заплатила в казну страны 40 млн фунтов стерлингов (почти 50 млн долларов), имея собственный капитал в размере 875 млн (1,1 млрд). Ширан занял строчку ниже, уплатив более 36 млн фунтов стерлингов (45,8 млн долларов).
Среди других известных лиц, включенных в список, — боксер-тяжеловес Энтони Джошуа, который занял 88-е место. Лидером рейтинга стал финансовый трейдер Алекс Греко, который заплатил примерно 664,5 млн фунтов стерлингов (845,8 млн долларов) за 2023-й.
В 2017 году Ширан говорил, что живет с установкой «заработал пенни, потратил пенни» и не придает деньгам большого значения. «Большая часть моих денег уходит на благотворительность или в детские больницы рядом с моим домом. У меня достаточно средств, чтобы чувствовать себя комфортно, а остальное уходит на помощь людям», — делился он.
В прошлом году состояние Роулинг выросло на 25 млн фунтов стерлингов по сравнению с 2022-м. Капитал писательницы может еще вырасти, если она заключит контракт с HBO на сериальную адаптацию ее романов о Гарри Поттере.