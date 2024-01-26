В США все же казнили заключенного с помощью азота

«Правосудие свершилось. Сегодня ночью Кеннет Смит был казнен за чудовищное деяние, совершенное им более 35 лет назад: убийство по найму Элизабет Сеннетт, невинной женщины, которая, по общему мнению, была благочестивой женой, любящей матерью и бабушкой, а также любимой опорой своей общины», — говорится в его заявлении.