В США все же казнили заключенного с помощью азота

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:45
Фото: Bermix Studio/Unsplash

В США все же провели смертную казнь осужденного Кеннета Смита с помощью азота. Об этом сообщил генпрокурор штата Алабама Стив Маршалл.

«Правосудие свершилось. Сегодня ночью Кеннет Смит был казнен за чудовищное деяние, совершенное им более 35 лет назад: убийство по найму Элизабет Сеннетт, невинной женщины, которая, по общему мнению, была благочестивой женой, любящей матерью и бабушкой, а также любимой опорой своей общины», — говорится в его заявлении.

Это первый в мире случай, когда в качестве метода казни использовалась азотная гипоксия. Адвокаты осужденного называли такой метод жестоким и экспериментальным.

Федеральный окружной суд, рассматривавший жалобу Смита на этот метод, пришел к выводу, что «нет достаточных доказательств, чтобы утверждать, что казнь с помощью азотной гипоксии причинит Смиту дополнительную боль». По словам генерального прокурора Стива Маршалла, процедура продлилась не более 30 минут.

Смит был одним из виновных в заказном убийстве жены проповедника в 1988 году, которое потрясло небольшую общину на севере Алабамы. Ему и другому мужчине заплатили по 1000 долларов за убийство Элизабет Сеннетт по заказу ее мужа, который сильно погряз в долгах и хотел взыскать страховку.

В ноябре 2022 года осужденного уже пытались казнить. Однако он пережил исполнение смертного приговора из‑за технических обстоятельств.

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