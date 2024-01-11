В США заключенного впервые казнят с помощью азота

Еще защита осужденного утверждала, что противогаз, который надевается на нос и рот, помешает Смиту молиться вслух или сделать последнее заявление перед свидетелями в последние минуты жизни. В ответ на это власти штата заявили, что духовный наставник сможет войти в камеру казни до того, как на лицо Смита будет надета маска, чтобы помолиться с ним.