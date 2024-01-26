Представители Джорджа Карлина подали в суд на подкастеров, воссоздавших его голос с помощью ИИ

Представители Джорджа Карлина подали в суд против компании Dudesy, создавшей недавний популярный стендап-спешл «George Carlin: I’m Glad I’m Dead» с помощью искусственного интеллекта. В ролике нейросеть, которую обучали с помощью работ легендарного комика, воссоздала его голос и стиль.
Истцы заявили, что компания нарушила закон об авторском праве, когда использовала работу Карлина для тренировки чат-бота без разрешения правообладателей. Они потребовали немедленно удалить спешл, а также выплатить компенсацию морального ущерба (сумма не раскрывается).
В начале видео, которое на момент написания новости все еще доступно на ютубе, искусственно воссозданный голос Карлина произносит: «Я послушал весь материал Джорджа Карлина и постарался сымитировать его голос, интонацию, манеру, а также темы для шуток, которые могли бы быть ему интересны сегодня». Правообладатели расценили это как создание несогласованных копий работ комика. По их словам, контент также вредит репутации покойного актера. Они называют спешл «обычной кражей работы великого американского артиста».
Ответчиками выступают ведущие подкаста Dudesy Уилл Сассо и Чад Калтген, а также еще 20 неизвестных фигурантов, пятеро из которых связаны с ИИ-программой, а остальные 15 — с «созданием, продюсированием и спонсированием» проекта.
Спешл «George Carlin: I’m Glad I’m Dead» появился на ютубе 9 января 2024-го. В ролике нейросеть поднимает темы массовых расстрелов, американской классовой системы, стримингов, социальных сетей и искусственного интеллекта. Также программа упоминает Марка Цукерберга, Илона Маска и Джеффа Безоса.