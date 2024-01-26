Представители Джорджа Карлина подали в суд на подкастеров, воссоздавших его голос с помощью ИИ

В начале видео, которое на момент написания новости все еще доступно на ютубе, искусственно воссозданный голос Карлина произносит: «Я послушал весь материал Джорджа Карлина и постарался сымитировать его голос, интонацию, манеру, а также темы для шуток, которые могли бы быть ему интересны сегодня». Правообладатели расценили это как создание несогласованных копий работ комика. По их словам, контент также вредит репутации покойного актера. Они называют спешл «обычной кражей работы великого американского артиста».