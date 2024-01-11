Подкастеры сгенерировали стендап с голосом умершего Джорджа Карлина. Это возмутило дочь комика

Подкастеры Уилл Сассо и Чад Калтген с помощью нейросетей сгенерировали часовой стендап-выпуск с голосом умершего комика Джорджа Карлина. Они выпустили видео под названием «Я рад, что умер».
Спецвыпуск появился на ютуб-канале комедийного искусственного интеллекта Dudesy, на котором выходят подкасты и шоу. Каждой шутке или высказыванию создатели видео добавляли изображение, созданное ИИ, которое их иллюстрирует.
Перед началом ролика авторы от лица ИИ предупредили: «Я просто хочу, чтобы вы четко знали: то, что вы сейчас услышите, не Джордж Карлин. Это мое воплощение Джорджа Карлина, которое я разработал точно так же, как это сделал бы человек-импрессионист. Я прослушал весь материал Джорджа Карлина и изо всех сил старался подражать его голосу, темпу и поведению, а также теме, которая, я думаю, могла бы его заинтересовать сегодня. Так что думайте об этом, как об Энди Кауфмане, выдающем себя за Элвиса, или об Уилле Феррелле, выдающем себя за Джорджа Буша».
Dudesy заводит разговоры о массовых расстрелах, американской классовой системе, стримингах, социальных сетях и искусственном интеллекте. А еще ИИ от лица Карлина упоминает Марка Цукерберга, Илона Маска и Джеффа Безоса.
Дочь покойного стендапера Келли Карлин посчитала недалекой идею создать стендап-шоу от лица ее отца. «Мой отец всю жизнь совершенствовал свое ремесло, используя свою жизнь, мозг и воображение. Ни одна машина никогда не заменит его гения. Этот контент, созданный искусственным интеллектом, представляет собой умные попытки воссоздать разум, который никогда больше не будет существовать. Давайте позволим работам художника говорить самим за себя. Люди так боятся пустоты, что не могут позволить тому, что в нее попало, остаться там», — написала она в твиттере.
Карлин предложила дать возможность аудитории познакомиться с начинающими комиками. А тем, кто хочет послушать «настоящего Джорджа Карлина», она посоветовала включить один из 14 его спецвыпусков, который «можно найти где угодно».
Карлин, умерший в 2008 году, был одним из самых узнаваемых и влиятельных комиков США.