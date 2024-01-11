Подкастеры сгенерировали стендап с голосом умершего Джорджа Карлина. Это возмутило дочь комика

Перед началом ролика авторы от лица ИИ предупредили: «Я просто хочу, чтобы вы четко знали: то, что вы сейчас услышите, не Джордж Карлин. Это мое воплощение Джорджа Карлина, которое я разработал точно так же, как это сделал бы человек-импрессионист. Я прослушал весь материал Джорджа Карлина и изо всех сил старался подражать его голосу, темпу и поведению, а также теме, которая, я думаю, могла бы его заинтересовать сегодня. Так что думайте об этом, как об Энди Кауфмане, выдающем себя за Элвиса, или об Уилле Феррелле, выдающем себя за Джорджа Буша».