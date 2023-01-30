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Роль Майкла Джексона в байопике о музыканте сыграет его племянник

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:57

Роль Майкла Джексона в будущем фильме о нем исполнит племянник легендарного музыканта — Джафар Джексон. Об этом сообщил Deadline.

Джафар — сын Джермейна Джексона, старшего брата Майкла и участника группы The Jackson 5. Молодому человеку исполнилось летом 2022 года 26 лет. На протяжении многих лет, с подросткового возраста, он занимался музыкой и танцами.

Летом 2019 года он представил свой дебютный сингл «Got Me Singing», выпущенный при сотрудничестве с продюсером Харди Индииго. Помимо него, у Джафара есть еще 10 песен — они должны войти в его первый альбом.

«Для меня большая честь воплотить в жизнь историю моего дяди Майла. Всем поклонникам по всему миру, скоро увидимся», — написал Джафар в своих соцсетях.

Кандидатуру Джафара в качестве исполнителя роли Майкла Джексона поддержали члены семьи Джексонов. Они принимают активное участие в работе над фильмом, режиссером которого выступит Антуан Фукуа («Великий уравнитель», «Стрелок»).

Режиссер, по информации издания, назовет будущую картину «Майкл». Ее снимут по сценарию, написанному Джоном Логаном — автором «Гладиатора», «Последнего самурая» и «Авиатора».

Продюсерами проекта выступит семья Джексонов, Грэм Кинг («Богемская рапсодия»), Джон Бранса, Джон МакКлейн и компания GF Films. Фильм выпустит студия Lionsgate.

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Майкл ДжексонАнтуан ФукуаДжон Логан
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