Эдвард Нортон заменит Бенедикта Камбербатча в байопике о Бобе Дилане

Ради подготовки к роли Шаламе прослушал множество неизданной музыки Боба Дилана. «Это могло бы вызвать ярость и гнев многих поклонников Боба, и это справедливо. <…> У меня такое чувство, будто я держу золото или что‑то в этом роде», — рассказал актер.