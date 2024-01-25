Эдвард Нортон заменит Бенедикта Камбербатча в байопике о Бобе Дилане

Эдвард Нортон сыграет фолк-певца и наставника Боба Дилана Пита Сигера в байопике о музыканте. Об этом сообщает Deadline.
Актер заменил Бенедикта Камбербатча, который покинул фильм из‑за проблем с расписанием. Съемки проекта начнутся в Нью-Йорке этим летом.
Сюжет расскажет о молодом Бобе Дилане, который в 1965 году переворачивает музыкальный мир, впервые прийдя на выступление с электрогитарой. Музыканта играет Тимоте Шаламе, а его возлюбленную — Эль Фэннинг.
Фильм снимет Джеймс Мэнголд. Он известен по таким картинам, как «Прерванная жизнь», «Переступить черту», «Росомаха: Бессмертный» и «Логан».
Ради подготовки к роли Шаламе прослушал множество неизданной музыки Боба Дилана. «Это могло бы вызвать ярость и гнев многих поклонников Боба, и это справедливо. <…> У меня такое чувство, будто я держу золото или что‑то в этом роде», — рассказал актер.