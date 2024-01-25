Бен Аффлек и Мэтт Деймон вновь поработают вместе. В этот раз над триллером «Животные»

Дарья Мельникова
Сегодня в 22:41
Фото: View Askew Productions

Мэтт Дэймон и Бен Аффлек вновь поработают вместе после фильма «Air: Большой прыжок». Об этом сообщает Deadline.

Старые друзья поработают над триллером «Животные». В нем Дэймон исполнит главную роль, а Аффлек займет кресло режиссера.

Лента расскажет о похищении ребенка мэра. Подробности сюжета не раскрываются. Сценарий к фильму написал Коннор Макинтайр, а правки в него внес Билли Рэй («Земля 2»).

В 2022 году Аффлек и Дэймон основали независимую продюсерскую компанию под названием Artists Equity. Аффлек занял должность исполнительного директора, а Деймон стал главным креативным директором.

Первый фильмом компании стала лента «Air: Большой прыжок». Она рассказывает о гении маркетинга Сонни Ваккаро, который подтолкнул Nike к поиску самого выдающегося спортсмена в мире.

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