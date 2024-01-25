Бен Аффлек и Мэтт Деймон вновь поработают вместе. В этот раз над триллером «Животные»

Мэтт Дэймон и Бен Аффлек вновь поработают вместе после фильма «Air: Большой прыжок». Об этом сообщает Deadline.
Старые друзья поработают над триллером «Животные». В нем Дэймон исполнит главную роль, а Аффлек займет кресло режиссера.
Лента расскажет о похищении ребенка мэра. Подробности сюжета не раскрываются. Сценарий к фильму написал Коннор Макинтайр, а правки в него внес Билли Рэй («Земля 2»).
В 2022 году Аффлек и Дэймон основали независимую продюсерскую компанию под названием Artists Equity. Аффлек занял должность исполнительного директора, а Деймон стал главным креативным директором.
Первый фильмом компании стала лента «Air: Большой прыжок». Она рассказывает о гении маркетинга Сонни Ваккаро, который подтолкнул Nike к поиску самого выдающегося спортсмена в мире.