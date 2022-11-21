Бен Аффлек и Мэтт Деймон решили основать кинокомпанию Artists Equity

Друзья детства Бен Аффлек и Мэтт Деймон решили основать независимую продюсерскую компанию под названием Artists Equity. Об этом сообщает The New York Times.
Они планируют получить финансирование в размере не менее 100 млн долларов от инвестиционной компании RedBird Capital Partners.
«Это следующий акт моей карьеры на долгое, долгое время», — сказал Аффлек. В свою очередь Деймон обязался сняться в определенном количестве фильмов, а также продюсировать проекты исключительно для компании.
Аффлек займет должность исполнительного директора, а Деймон станет главным креативным директором. За свою карьеру актеры работали над фильмами, которые в сумме собрали в мировом прокате 10,7 млрд долларов, три из них получили «Оскар».
Голливудские звезды заявили, что планируют делиться прибылью с успешных кинолент с актерами и закулисными работниками. Они заявили, что будут выплачивать уменьшенный аванс актерам, режиссерам и другим сотрудникам, но в случае успеха киноленты им будут полагаться увеличенные выплаты.
По мнению Аффлека, с развитием стрим-сервисов большое количество сотрудников остались за кадром. Идея раздела прибыли со всеми участниками съемочного процесса является «справедливостью и возвращением к прежним ценностям».
Аффлек подчеркнул, что в следующем году Artists Equity рассчитывает выпустить три проекта, в будущем в год планируется выпускать пять. Первый фильм компании, у которого пока еще нет названия, будет снят совместно с Skydance Sports, Mandalay Pictures и Amazon Studios.
Действие картины развернется в 1980-х. Сюжет расскажет о независимом продавце кроссовок Сонни Ваккаро, возглавляющем начинающую компанию Nike. Он заключает сделку на сотрудничество с одним из самых успешных спортсменов мира Майклом Джорданом. Это партнерство выводит бренд на новый уровень.
Аффлек срежиссирует картину и сыграет сооснователя бренда Фила Найта. Роль Сонни Ваккаро исполнит Деймон.