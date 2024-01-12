Милош Бикович снимется в третьем сезоне «Белого лотоса»

Звезда комедии «Холоп» российский и сербский актер Милош Бикович снимется в третьем сезоне сериала «Белый лотос». Об этом сообщает Variety.
Кого он сыграет, не уточняется. Каст также пополнили Кристиан Фридель («Зона интересов»), Моргана О’Райлли («Соседи»), Лек Патравади («In Family We Trust») и Шалини Пейрис («Ковчег»).
Они присоединились к ранее объявленным актерам Лесли Бибб, Джейсону Айзексу, Мишель Монахан, Паркер Поузи, Дом Хетракул и Тайме Тхаптхимтхонг.
Съемки третьего сезона начнутся в феврале на островах Самуи, Пхукет и в Бангкоке. Детали сюжета пока не разглашаются. Однако известно, что сюжет будет следовать за новой группой гостей на курорте «Белый лотос».
Премьера сериала состоялась в 2021 году на HBO. Проект сразу же стал хитом канала. Первый сезон, действие которого разворачивается на Гавайях, получил 20 номинаций на премию «Эмми» и 10 побед.
Второй сезон получил 23 номинации на «Эмми», в том числе за лучший драматический сериал. В этом году церемония вручения премии пройдет 15 января.