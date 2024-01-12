Милош Бикович снимется в третьем сезоне «Белого лотоса»

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:39
Фото: Yellow, Black & White

Звезда комедии «Холоп» российский и сербский актер Милош Бикович снимется в третьем сезоне сериала «Белый лотос». Об этом сообщает Variety.

Кого он сыграет, не уточняется. Каст также пополнили Кристиан Фридель («Зона интересов»), Моргана О’Райлли («Соседи»), Лек Патравади («In Family We Trust») и Шалини Пейрис («Ковчег»).

Они присоединились к ранее объявленным актерам Лесли Бибб, Джейсону Айзексу, Мишель Монахан, Паркер Поузи, Дом Хетракул и Тайме Тхаптхимтхонг.

Съемки третьего сезона начнутся в феврале на островах Самуи, Пхукет и в Бангкоке. Детали сюжета пока не разглашаются. Однако известно, что сюжет будет следовать за новой группой гостей на курорте «Белый лотос».

Премьера сериала состоялась в 2021 году на HBO. Проект сразу же стал хитом канала. Первый сезон, действие которого разворачивается на Гавайях, получил 20 номинаций на премию «Эмми» и 10 побед.

Второй сезон получил 23 номинации на «Эмми», в том числе за лучший драматический сериал. В этом году церемония вручения премии пройдет 15 января.

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