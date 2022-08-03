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Боец Конор МакГрегор впервые снимется в кино. Он сыграет в ремейке «Дома у дороги»

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:36

Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор дебютирует в кино. Он снимется в ремейке боевика «Дом у дороги» вместе с Джейком Джилленхолом. Об этом сообщил Deadline.

Партнерами МакГрегора по фильму станут также Билли Магнуссен, Даниэла Мелшиор, Гбемисола Икумело, Лукас Гейдж, Ханна Лав Ланьер, Трэвис Ван Винкль, Б.К. Кэннон, Артуро Кастро, Доминик Коламбус, Бо Кнапп и Боб Менери.

Режиссером картины станет Даг Лайман, известный по фильмам «Идентификация Борна» и «Мистер и миссис Смит». Он поставит боевик по сценарию Энтони Багароцци и Чарльза Мондри.

Лента расскажет о бывшем бойце UFC, который устраивается работать вышибалой в придорожной забегаловке во Флорида-Кис. Но вскоре обнаружит, что острова, где он решил начать новую жизнь, — это вовсе не райское место.

Главную роль в ремейке исполнит Джилленхол. Кого сыграет МакГрегор, пока не раскрывается. Источники издания сообщили, что спортсмен появится не в роли самого себя — ему предстоит перевоплотиться в некоего оригинального персонажа.

Съемки начнутся уже в этом месяце в Доминиканской Республике. Фильм выпустят на Prime Video в более чем 240 странах. Продюсерами проекта выступают Джей Джей Хук, Джоэл Силвер, Элисон Винтер и Аарон Ауч.

Боевик «Дом у дороги» вышел в 1989 году, его снял режиссер Роуди Херрингтон. Главную роль в картине сыграл Патрик Суэйзи. В 2015 году студия MGM уже намеревалась снять ремейк фильма, на главную роль пригласили бойца ММА Ронду Раузи, а режиссером должен был стать Ник Кассаветис. Но проект был вскоре отменен.

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