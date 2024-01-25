Публикуем эксклюзивный фрагмент байопика «Присцилла: Элвис и я»

«Афиша Daily» публикует эксклюзивный фрагмент из биографической ленты «Присцилла: Элвис и я». Фильм вышел в российский прокат сегодня, 25 января.
Картина основана на мемуарах супруги Пресли, написанных ею в 1985 году совместно с Сандрой Хармон. В книге рассказывается о жизни Присциллы, которая перевернулась с ног на голову, когда в 14 лет она влюбилась в Элвиса, служившего в то время в Германии в армии.
В фильме зрителю покажут не только блистательную жизнь пары, но и внутренний мир женщины, которая ищет себя в мире, где ей была навязана роль супруги звезды.
Режиссером фильма стала София Коппола. Роль Присциллы исполнила Кейли Спэни, а Элвиса Пресли сыграл Джейкоб Элорди.
Ранее Элорди был номинирован на премию BAFTA в категории «Восходящая звезда». Он поборется за награду вместе с такими артистами, как Фиби Дайневор («Бриджертоны»), Айо Эдебири («Медведь»), Миа МакКенна-Брюс («Как заниматься сексом») и Софи Уайлд («Два, три, демон, приди!»).