Публикуем эксклюзивный фрагмент байопика «Присцилла: Элвис и я»

Картина основана на мемуарах супруги Пресли, написанных ею в 1985 году совместно с Сандрой Хармон. В книге рассказывается о жизни Присциллы, которая перевернулась с ног на голову, когда в 14 лет она влюбилась в Элвиса, служившего в то время в Германии в армии.