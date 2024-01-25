Создатели сериала про Перси Джексона отказались от черты одного из персонажей, опасаясь за детей

Логан Лерман, сыгравший Джексона в двух оригинальных фильмах, похвалил и пожелал удачи новичку Скобеллу, исполнившему главную роль. «Надеюсь, тебе понравится есть синюю еду в ближайшие несколько лет, потому что я думаю, что у тебя на руках хитовое шоу», — сказал актер.