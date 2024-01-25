Создатели сериала про Перси Джексона отказались от черты одного из персонажей, опасаясь за детей

Создатели сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» изменили рацион питания одного из персонажей, опасаясь за малолетних зрителей. Об этом рассказал актер Арьян Симхадри, сыгравший Гроувера Андервуда в адаптации Disney+, в интервью с The Direct.
В серии романов Рика Риордана греческое мифологическое существо, наполовину козел, наполовину человек, Гроувер Андервуд питался предметами мебели, алюминием и консервными банками. Однако в экранизации от этого решили отказаться.
«Шоу будут смотреть многие дети младшего возраста, и мы на самом деле не хотим, чтобы восьмилетние дети ели консервные банки», — поделился Симхадри. В книге неоднократно упоминается, что Андервуд любит сырную энчиладу, поэтому в сериале герой употребляет ее и банановый хлеб.
«Перси Джексон и Олимпийцы» дебютировал 20 декабря. В сериале снялись Уокер Скобелл, Вирджиния Кулл, Лин-Мануэль Миранда, Меган Маллалли, Джейсон Манцукас, Джей Дюпласс, Глинн Терман, Оливея Мортон, Сюзанна Крайер, Чарли Бушнелл, Диор Гудджон и другие.
Логан Лерман, сыгравший Джексона в двух оригинальных фильмах, похвалил и пожелал удачи новичку Скобеллу, исполнившему главную роль. «Надеюсь, тебе понравится есть синюю еду в ближайшие несколько лет, потому что я думаю, что у тебя на руках хитовое шоу», — сказал актер.