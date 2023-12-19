Логан Лерман, сыгравший в оригинальном «Перси Джексоне», похвалил новичка Уокера Скобелла

Логан Лерман, сыгравший Перси Джексона в двух оригинальных фильмах, похвалил и пожелал удачи новичку Уокер Скобелл, исполнившему главную роль в грядущем сериале «Перси Джексон и олимпийцы».
«Я не могу представить себе лучшего кандидата на роль Перси Джексона, чем Уокер Скобелл. Ты был великолепен в „Проекте Адам“. Надеюсь, тебе понравится есть синюю еду в ближайшие несколько лет, потому что я думаю, что у тебя на руках хитовое шоу», — написал Лерман в записке, зачитанной Скобеллу во время подкаста с участием актеров и продюсеров нового сериала Disney+.
Премьера первого сезона сериала состоится 20 декабря, под Рождество. Сюжет «Перси Джексона и олимпийцей\в» рассказывает о 12-летнем мальчике, который после необычного инцидента в школе (на него нападает учитель-монстр) узнает о своем божественном происхождении. Затем он узнает от своей мамы Салли, что является полубогом.
Она отправляет его в специальный лагерь, где бы он мог отточить свои божественные способности. Там ему рассказывают, что его отец — бог моря Посейдон. Вместе с этим он узнает, что его обвиняют в краже молнии Зевса.
Сценарий к первым двум эпизодам написал автор фантастических романов, которые легли в основу проекта, Рик Риордан совместно с Джоном Стайнбергом. В качестве режиссера выступил Джеймс Бобин.