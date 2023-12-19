Логан Лерман, сыгравший в оригинальном «Перси Джексоне», похвалил новичка Уокера Скобелла

«Я не могу представить себе лучшего кандидата на роль Перси Джексона, чем Уокер Скобелл. Ты был великолепен в „Проекте Адам“. Надеюсь, тебе понравится есть синюю еду в ближайшие несколько лет, потому что я думаю, что у тебя на руках хитовое шоу», — написал Лерман в записке, зачитанной Скобеллу во время подкаста с участием актеров и продюсеров нового сериала Disney+.