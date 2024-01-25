Тиктокеры показывают реакции собак, которых снимают. Питомцы неловко смотрят в камеру

Тиктокер @jackandjordan записал пародию на собаку, которую снимают на телефон: он замер и неловко смотрел в камеру, лишь шевеля глазами. Получилось весьма убедительно, и ролик запустил новый тренд — Dogs When You Film Them («Собаки, когда их снимают»).
За короткое время оригинальное видео собрало более 33 млн просмотров. В комментариях игру блогера называют гениальной.
Собачники принялись повторять ролик @jackandjordan со своими питомцами и показывать их реакции на съемку. Пародия тиктокера оказалась поразительно похожа на оригинал.
Некоторые собаки не выдерживали внимания папарацци и скрывались от взгляда камеры.
Блогер @lambotelevision решил повторить успех коллеги и тоже снял пародию на пса под прицелом камеры. Его ролик за три дня набрал более 6,9 млн просмотров.
Еще один недавний тренд в тиктоке — флешмоб Happy House. Под трек The Weeknd «House of Balloons» пользователи рассказывают о пережитом домашнем насилии.