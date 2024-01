Тиктокеры показывают реакции собак, которых снимают. Питомцы неловко смотрят в камеру

Тиктокер @jackandjordan записал пародию на собаку, которую снимают на телефон: он замер и неловко смотрел в камеру, лишь шевеля глазами. Получилось весьма убедительно, и ролик запустил новый тренд — Dogs When You Film Them («Собаки, когда их снимают»).