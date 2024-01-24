«Happy House»: тиктокеры рассказывают о насилии в семье под трек The Weeknd

В ноябре 2023 года в тиктоке и инстаграме* появился еще один флешмоб, касающийся домашнего насилия. Жительницы Казахстана начали публиковать видео и фото с макияжем, который имитирует синяки и кровоподтеки. Таким образом они хотели добиться от властей введения уголовного наказания за такие преступления.