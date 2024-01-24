У дома Тейлор Свифт в Нью-Йорке арестовали мужчину. Он предположительно преследовал певицу

В Нью-Йорке арестовали мужчину по имени Дэвид Кроу, которого за последние два месяца замечали возле дома певицы Тейлор Свифт около 30 раз. Об этом сообщил Independent.
Кроу предъявили обвинения в сталкинге и харрасменте. Ранее его неоднократно просили не появляться у таунхауса артистки, однако мужчина проигнорировал эти просьбы. Теперь ему придется ответить за свои действия.
33-летнего уроженца Сиэтла описывают как эмоционально неуравновешенного человека, который вел себя непредсказуемо. Прокурор Манхеттена уже запросил для Кроу охранный ордер, запрещающий ему приближаться к собственности Свифт.
В ожидании суда Кроу отпустили на свободу, но оставили под надзором супервизора. Это решение мотивировали тем, что мужчина вряд ли будет выполнять предписания суда.
«Продолжающееся поведение Кроу, когда он появляется в этом месте, несмотря на многочисленные указания покинуть его, свидетельствует о явном риске того, что обвиняемый не выполнит постановление суда о возвращении в суд», — пояснили правоохранители.
Ранее Пэрис Джексон, дочь Майкла Джексона, пожаловалась на преследование со стороны неизвестного мужчины. По словам девушки, сталкер не раз появлялся у ее дома в Лос-Анджелесе, перелезал через забор и заглядывал в окна.