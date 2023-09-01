Реклама
Новости

Дочь Майкла Джексона пожаловалась на сталкера, из‑за которого она боится быть дома одна

Юлия Онодэра
Сегодня в 16:23

Актриса и певица Пэрис Джексон, дочь Майкла Джексона, рассказала, что ее на протяжении уже нескольких лет преследует неизвестный мужчина. Об этом написал TMZ.

Девушка заявила, что сталкер недавно перелез через забор и заглядывал в окна ее дома в Лос-Анджелесе. Этот инцидент всерьез напугал Джексон, она вызвала полицию и теперь боится оставаться дома одна.

Пэрис решила обратиться в суд, чтобы сталкеру официально запретили приближаться к ней и ее собственности. Также певица надеется, что ему запретят связываться с ней онлайн. Ранее мужчину уже арестовывали за преследование артистки.

По словам Джексон, преследователь не впервые появляется у ее дома. Кроме того, он отправлял ей нежелательные сообщения с конца 2019 года. Кем именно является сталкер и чего он хочет, девушка не знает.

По информации издания, неизвестный мужчина вновь появился на пороге Джексон уже после того, как певица подала жалобу в суд. Его видели у входной двери артистки, ее самой дома в этот момент не было.

расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»