Маргарет Куолли снимется в фильме Итана Коэна «Honey Don’t!»

Коэн работал над сюжетом картины вместе с женой Тришей Кук, а идею ленты они вынашивали с середины 2000-х. До 2022 года Итан Коэн работал над фильмами вместе со своим братом Джоэлом, они сняли такие знаковые ленты как «Сжечь после прочтения» и «Старикан тут не место».