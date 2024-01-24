Маргарет Куолли снимется в фильме Итана Коэна «Honey Don’t!»

Американская актриса Маргарет Куолли, известная по фильмам «Однажды в… Голливуде» и «Опасная роль Джин Сиберг», снимется в новом проекте Итана Коэна «Honey Don’t!». Об этом сообщил Deadline.
В картине также появятся Обри Плаза и Крис Эванс. Сюжет будущего фильма пока держится в секрете. По информации СМИ, лента будет комедией в духе предыдущей работы Коэна — ленты «Красотки в бегах».
Новый проект Коэна выпустит та же студия — Focus Features. Коэн напишет сценарий фильма вместе с женой Тришей Кук, работавшей над «Большим Лебовски» и «О, где же ты, брат?». Продюсерами станут Тим Беван, Эрик Феллнер и Роберт Граф.
Куолли сыграла одну из главных ролей в «Красотках в бегах». Она исполнила роль Джейми — раскованной и свободолюбивой девушки, переживающей очередной разрыв.
В попытке отвлечься от переживаний героиня отправляется в поездку в Таллахасси вместе со скромной подругой Мэриан. Во время путешествия все идет не так. Девушки сталкиваются по пути с группой неумелых преступников.
Коэн работал над сюжетом картины вместе с женой Тришей Кук, а идею ленты они вынашивали с середины 2000-х. До 2022 года Итан Коэн работал над фильмами вместе со своим братом Джоэлом, они сняли такие знаковые ленты как «Сжечь после прочтения» и «Старикан тут не место».