Второй сезон «Игры в кальмара» выйдет в 2024 году

Семён Гудошников
Сегодня в 17:17
Фото: Netflix

Netflix подтвердил, что второй сезон «Игры в кальмара» выйдет в 2024 году. Вместе с ним до конца года дебютируют вторые сезоны «Дипломата» и «Императрицы», а также третий сезон «Бриджертонов», сообщает Deadline.

«Несмотря на прошлогодние забастовки, отсрочившие запуск некоторых шоу, на 2024 год у нас запланирована большая и смелая программа», — отметили в стриминговом сервисе.

Производство продолжения южнокорейской драмы начнется в этом году. Ли Бен Хон вернется к роли фронтмена, Ви Ха Чжун вновь сыграет полицейского детектива Чжун Хо, также ожидается возвращение Кон Ю.

Среди новых участников — Им Си Ван («Украденная личность»), Кан Ха Ныль («Молодые копы»), Пак Сон Хун («Торжество мести») и Ян Дон Гын («Якша: Суровые методы»).

Режиссером и исполнительным продюсером второго сезона вновь выступит Хван Дон Хек.

Сериал «Игра в кальмара» дебютировал на Netflix 17 сентября 2021 года и стал мировым феноменом. За 28 дней сериал набрал более 1,65 млрд часов просмотра и достиг 111 млн аккаунтов, став первым сериалом Netflix, превысившим 100 млн пользователей на старте, и остается самым просматриваемым сериалом за всю историю Netflix.

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