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Создатели «Игры в кальмара» представили актеров второго сезона

Максим Саблин
Сегодня в 12:35

Во время конференции «Тудум» в Сан-Паулу Netflix представил каст актеров, присоединившихся к Ли Чжон Чжэ для второго сезона «Игры в кальмара».

Чжон Чжэ вернется к роли Ги Хуна, победителя игр первой части, а Хван Дон Хек вновь станет режиссером и исполнительным продюсером проекта, производство которого начнется в конце этого года.

Ли Бен Хон вернется в роли фронтмена, Ви Ха Чжун вновь сыграет полицейского детектива Чжун Хо, также ожидается возвращение Кона Ю.

Среди новых участников — Им Си Ван («Украденная личность»), Кан Ха Ныль («Молодые копы»), Парк Сун-хун («Торжество мести») и Ян Дон Гын («Якша: Суровые методы»).

Сериал «Игра в кальмара» дебютировал на Netflix 17 сентября 2021 года и стал мировым феноменом. За 28 дней сериал набрал более 1,65 миллиарда часов просмотра и достиг 111 миллионов аккаунтов, став первым сериалом Netflix, превысившим 100 миллионов пользователей на старте, и остается самым просматриваемым сериалом за всю историю Netflix.

Во время «Тудума» Netflix также представил предварительный показ «Игры в кальмара: Вызов», соревновательное шоу, вдохновленное сериалом. В соревновании примут участие 456 игроков, которые будут бороться за денежный приз в размере $4,56 млн — самый большой приз для реалити-сериала.

В десятисерийном сериале участники будут соревноваться в серии игр, вдохновленных сериалом, а также в некоторых новых играх. Их стратегии, союзы и характеры будут подвергаться испытаниям, в то время как конкуренты будут уничтожаться вокруг них.

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Дон Хек
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