«Не хайпуйте на острых темах»: студентам ВШЭ в Петербурге запретили использовать феминитивы

Студенческим организациям петербургской Высшей школы экономики запретили использовать феминитивы, пишет издание «Гроза». Студентов вызвали в деканат за слово «кураторка» в одном из постов, уточняют авторы телеграм-канала.
Студентам прислали сообщение от начальника отдела по внеучебной и воспитательной работе ВШЭ Александра Угрюмова, его скриншоты получила «Гроза». Сотрудник университета предупредил учащихся об ответственности за пропаганду «нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, педофилии и смены пола».
«Более того, Верховный суд России приравнял использование феминитивов к „международном движении ЛГБТ“», — добавляет Угрюмов.
«Несколько дней назад кураторы одной из образовательных программ выложили пост, который можно было трактовать не однозначно. <…> Текст был исправлен. Студенты были вызваны к декану», — рассказывает он.
«Я уверен, что студенты не имели умысла нарушать закон. Но незнание закона не освобождает от ответственности. Будьте внимательны, следите за изменением законодательства, не „хайпуйте“ на острых темах», — написал Угрюмов.
30 декабря 2023 года Верховный суд России признал «международное движение ЛГБТ» экстремистским. 10 января это решение вступило в силу, однако его текст не был опубликован.
Доступ к решению получили позже, его опубликовало издание «Свободные новости». К тексту получили доступ в ходе рассмотрения административного дела о «демонстрации символики экстремистской организации» за публикацию фото с радужными флагами в инстаграме**.
Согласно документу, «движение ЛГБТ» возникло в США как «часть политики ограничения рождаемости», «пропагандирует идеологию разрушения традиционных ценностей семьи и брака» и «навязывает представления, предполагающие отрицание человеческого достоинства и ценности человеческой жизни».
Среди признаков принадлежности к «движению» Верховный суд выделил «наличие определенных нравов, обычаев и традиций (например, гей-парады), схожий образ жизни (в частности, особенности выбора половых партнеров), общие интересы и потребности, а также специфический язык», в который входят феминитивы.
В выходные в Госдуме выразили уверенность, что россиян не будут штрафовать за феминитивы. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина посчитала, что феминитивы сами по себе не указывают на принадлежность гражданина к ЛГБТ*.
* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.
** Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.