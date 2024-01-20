В Госдуме уверены, что россиян не будут штрафовать за феминитивы

Максим Саблин
Сегодня в 09:02
Фото: Tingey Injury Law Firm / Unsplash.com

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина уверена, что феминитивы сами по себе не указывают на принадлежность гражданина к ЛГБТ*. Об этом она сказала в разговоре с «Газетой.ру», комментируя появившийся текст решения Верховного суда о признании экстремистским и запрете «международного движения ЛГБТ» на территории России.

«Детально с документом не знакома. Но точно знаю: использование феминитивов вне комплекса других оснований для не является экстремизмом и не свидетельствует о принадлежности к ЛГБТ-сообществу», — ответила журналистам Останина.

«За слова „продавщица“ и „актриса“ никто никого штрафовать не будет», — подчеркнула она.

Текст решения Верховного суда в четверг опубликовало саратовское издание «Свободные новости», к нему получили доступ в ходе рассмотрения административного дела о «‎демонстрации символики экстремистской организации» за публикацию фото с радужными флагами в инстаграме*.

Согласно документу, «движение ЛГБТ» возникло в США как «часть политики ограничения рождаемости», «пропагандирует идеологию разрушения традиционных ценностей семьи и брака» и «навязывает представления, предполагающие отрицание человеческого достоинства и ценности человеческой жизни».

Среди признаков принадлежности к «движению» Верховный суд выделил «наличие определенных нравов, обычаев и традиций (например, гей-парады), схожий образ жизни (в частности, особенности выбора половых партнеров), общие интересы и потребности, а также специфический язык», в который входят феминитивы.

Подробности по теме
«Девушка и авторка — значит, экстремистка»: о чем говорит решение Верховного суда по ЛГБТ*

*Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.

* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

Расскажите друзьям
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+