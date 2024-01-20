В Госдуме уверены, что россиян не будут штрафовать за феминитивы

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина уверена, что феминитивы сами по себе не указывают на принадлежность гражданина к ЛГБТ*. Об этом она сказала в разговоре с «Газетой.ру», комментируя появившийся текст решения Верховного суда о признании экстремистским и запрете «международного движения ЛГБТ» на территории России.