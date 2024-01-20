В Госдуме уверены, что россиян не будут штрафовать за феминитивы

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина уверена, что феминитивы сами по себе не указывают на принадлежность гражданина к ЛГБТ*. Об этом она сказала в разговоре с «Газетой.ру», комментируя появившийся текст решения Верховного суда о признании экстремистским и запрете «международного движения ЛГБТ» на территории России.
«Детально с документом не знакома. Но точно знаю: использование феминитивов вне комплекса других оснований для не является экстремизмом и не свидетельствует о принадлежности к ЛГБТ-сообществу», — ответила журналистам Останина.
«За слова „продавщица“ и „актриса“ никто никого штрафовать не будет», — подчеркнула она.
Текст решения Верховного суда в четверг опубликовало саратовское издание «Свободные новости», к нему получили доступ в ходе рассмотрения административного дела о «демонстрации символики экстремистской организации» за публикацию фото с радужными флагами в инстаграме*.
Согласно документу, «движение ЛГБТ» возникло в США как «часть политики ограничения рождаемости», «пропагандирует идеологию разрушения традиционных ценностей семьи и брака» и «навязывает представления, предполагающие отрицание человеческого достоинства и ценности человеческой жизни».
Среди признаков принадлежности к «движению» Верховный суд выделил «наличие определенных нравов, обычаев и традиций (например, гей-парады), схожий образ жизни (в частности, особенности выбора половых партнеров), общие интересы и потребности, а также специфический язык», в который входят феминитивы.
*Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.
* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.