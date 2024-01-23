Джон Бойега исполнит главную роль в приквеле «Книги Илая»

Подробности сериала пока не раскрываются. Однако Deadline со ссылкой на источники пишет, что его действие будет происходить за 30 лет до событий фильма. Сценарий к проекту написал Гэри Уитта — автор оригинальной ленты. Продюсерами стали Альберт и Аллен Хьюзы, снявшие фильм 2010 года.