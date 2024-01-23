Джон Бойега исполнит главную роль в приквеле «Книги Илая»

Актер сыграет молодую версию Илая, роль которого в оригинальной ленте 2010 года исполнял Дензел Вашингтон. Бойега также займет кресло исполнительного продюсера.
Действие фильма «Книга Илая» развивается через 30 лет после ядерной катастрофы, вызвавшей экоцид. В центре сюжета — кочевник Илай, который пробирается через опустошенную постапокалиптическую Америку, защищая священную книгу, хранящую секреты спасения человечества.
Подробности сериала пока не раскрываются. Однако Deadline со ссылкой на источники пишет, что его действие будет происходить за 30 лет до событий фильма. Сценарий к проекту написал Гэри Уитта — автор оригинальной ленты. Продюсерами стали Альберт и Аллен Хьюзы, снявшие фильм 2010 года.
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