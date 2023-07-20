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Джон Бойега выразил готовность вернуться в «Звездные войны»

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:06

Джон Бойега заявил, что готов вернуться во вселенную «Звездных войн». Его слова передает портал TechRadar.

Актер уточнил, что это произойдет только в том случае, если речь зайдет про интересный проект. Он также предположил, что для появления Финна — персонажа, которого он сыграл в сиквеле трилогии «Звездных войн» — должно быть подходящее время.

В ленте «Звёздные войны: Пробуждение силы» Финн в исполнении Бойеги сыграл большую роль в развитии сюжета. Однако его персонажа намерено отодвинули на второй план, в том числе из‑за расовой дискриминации со стороны студии. В этом актер обвинял Disney еще в 2020 году.

«Никому другому из актеров люди не говорили, что будут бойкотировать фильм, потому что [они в нем снялись]. Никому больше не приходилось слышать, как в их сообщения в социальных сетях присылали угрозы расправы: „Черный, черный, черный, ты не должен быть штурмовиком“. Ни у кого больше не было такого опыта», — говорил Бойега.

Подробности по теме
Джон Бойега не планирует возвращаться во франшизу «Звездные войны»
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Джон Бойега
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