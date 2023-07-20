Джон Бойега выразил готовность вернуться в «Звездные войны»

Джон Бойега заявил, что готов вернуться во вселенную «Звездных войн». Его слова передает портал TechRadar.
Актер уточнил, что это произойдет только в том случае, если речь зайдет про интересный проект. Он также предположил, что для появления Финна — персонажа, которого он сыграл в сиквеле трилогии «Звездных войн» — должно быть подходящее время.
«Никому другому из актеров люди не говорили, что будут бойкотировать фильм, потому что [они в нем снялись]. Никому больше не приходилось слышать, как в их сообщения в социальных сетях присылали угрозы расправы: „Черный, черный, черный, ты не должен быть штурмовиком“. Ни у кого больше не было такого опыта», — говорил Бойега.
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