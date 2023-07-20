Джон Бойега выразил готовность вернуться в «Звездные войны»

«Никому другому из актеров люди не говорили, что будут бойкотировать фильм, потому что [они в нем снялись]. Никому больше не приходилось слышать, как в их сообщения в социальных сетях присылали угрозы расправы: „Черный, черный, черный, ты не должен быть штурмовиком“. Ни у кого больше не было такого опыта», — говорил Бойега.