Режиссер Оливер Стоун заявил, что Райан Гослинг «зря тратит свое время» на фильмы вроде «Барби»

Он также раскритиковал картину «Джон Уик-4». «Я смотрел „Джона Уика“ в самолете более 3 часов. И я уснул примерно 778 раз во время этого. Я продолжал просыпаться и видеть, как он убивает много людей. Будто мир дегенерировал во что‑то с отсутствием логики», — поделился Стоун.