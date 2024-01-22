Режиссер Оливер Стоун заявил, что Райан Гослинг «зря тратит свое время» на фильмы вроде «Барби»

Американский режиссер Оливер Стоун, снявший ленты «Взвод» и «Александр», раскритиковал фильм «Барби» и заявил, что Райан Гослинг «зря тратит свое время» на такие проекты. Об этом он сказал в интервью City A.M.
Стоун назвал «смехотворным» предположение, что он мог бы снять сиквел «Барби». Ранее такую идею высказал глава компании Mattel — производителя одноименных кукол.
Кинематографист также высказал надежду, что Гослинг хотя бы снимается в фильмах вроде «Барби» ради денег. «Ему стоило бы делать более серьезные фильмы. Ему не стоит быть частью инфантилизации Голливуда», — уверен Стоун.
«Сейчас все кино — это фантазии, фантазии, фантазии, в том числе и все фильмы о войне — фантазии, фантазии. Даже фильмы „Форсаж“, которые мне раньше нравились, стали похожи на ленты Marvel», — посетовал режиссер.
Он также раскритиковал картину «Джон Уик-4». «Я смотрел „Джона Уика“ в самолете более 3 часов. И я уснул примерно 778 раз во время этого. Я продолжал просыпаться и видеть, как он убивает много людей. Будто мир дегенерировал во что‑то с отсутствием логики», — поделился Стоун.
Кроме того, Стоун высказался в интервью против культуры отмены. «Мы отменяем слишком многих талантливых людей. Мир стал более пуританским, и скучным, и узким. Мы должны принимать во внимание все виды мыслей. Так мы становимся лучше», — отметил он.
Режиссер добавил, что в современном мире достаточно сложно создавать документальное кино — именно этим Стоун занимается в последние годы. «Студии знают, как продвигать серийных убийц или Повелителя Тигров. Но не те вещи, которые обучают или просвещают», — рассказал кинематографист.
Тем не менее Стоуну удалось создать фильм «Nuclear Now» о ядерной энергетике. «Было сложно собрать деньги для „Nuclear Now“ и было трудно дистрибутировать его. Но это хороший фильм, а когда фильм хорош, люди посмотрят его», — заявил режиссер.