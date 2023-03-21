Вышел трейлер документального фильма Оливера Стоуна «Nuclear Now» о ядерной энергетике

Картина посвящена истории ядерной энергии и ее потенциалу в борьбе с климатическим кризисом. «Мы, вероятно, пришли к моменту во времени, когда Земля спрашивает нас: „Вы знаете, что вы делаете?“» — заявил кинематографист в трейлере.