Вышел трейлер документального фильма Оливера Стоуна «Nuclear Now» о ядерной энергетике

На ютуб-канале Abramorama вышел трейлер документального фильма «Nuclear Now», который поставил американский режиссер Оливер Стоун («Взвод», «Рожденный четвертого июля», «Никсон»).
Картина посвящена истории ядерной энергии и ее потенциалу в борьбе с климатическим кризисом. «Мы, вероятно, пришли к моменту во времени, когда Земля спрашивает нас: „Вы знаете, что вы делаете?“» — заявил кинематографист в трейлере.
В фильме Стоун исследует существующие проблемы современной энергетики, которая загрязняет окружающую среду и ведет мир к глобальной катастрофе. «Та самая вещь, которой мы боимся, может спасти нас», — утверждает режиссер.
Он предлагает в качестве решения экологических проблем использование ядерной энергии. Оно, как говорят эксперты в ролике, гораздо более безопасно для жизни и здоровья людей, нежели угольная промышленность.
«У нас нет времени, чтобы бояться», — напоминает Стоун, присоединяясь с климатическим активистам, которые требуют ускорить темпы перехода на альтернативные источники энергии и сократить выбросы.
Лента «Nuclear Now» выйдет в кинотеатрах 28 апреля. Она, по словам создателей, призвана развеять страхи, связанные с атомной энергией (в первую очередь, из‑за трагедии на Чернобыльской АЭС), и рассказать об ее экологичности и доступности.
В документальном проекте приняли участие продюсеры Фернандо Суличин, Максимильен Арвелейз, Роб Уилсон, Джефф Сколл, Захари Бог, Агата Волощук, Роксана Сиурисек-Гедир, Филипп Делмас, Лоренс М. Копейкин и Эрик Гамбург. Соавтором Стоуна в картине выступил Джошуа С. Голдстейн.