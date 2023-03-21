Реклама
Новости

Вышел трейлер документального фильма Оливера Стоуна «Nuclear Now» о ядерной энергетике

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:47

На ютуб-канале Abramorama вышел трейлер документального фильма «Nuclear Now», который поставил американский режиссер Оливер Стоун («Взвод», «Рожденный четвертого июля», «Никсон»).

Картина посвящена истории ядерной энергии и ее потенциалу в борьбе с климатическим кризисом. «Мы, вероятно, пришли к моменту во времени, когда Земля спрашивает нас: „Вы знаете, что вы делаете?“» — заявил кинематографист в трейлере.

В фильме Стоун исследует существующие проблемы современной энергетики, которая загрязняет окружающую среду и ведет мир к глобальной катастрофе. «Та самая вещь, которой мы боимся, может спасти нас», — утверждает режиссер.

Он предлагает в качестве решения экологических проблем использование ядерной энергии. Оно, как говорят эксперты в ролике, гораздо более безопасно для жизни и здоровья людей, нежели угольная промышленность.

«У нас нет времени, чтобы бояться», — напоминает Стоун, присоединяясь с климатическим активистам, которые требуют ускорить темпы перехода на альтернативные источники энергии и сократить выбросы.

Лента «Nuclear Now» выйдет в кинотеатрах 28 апреля. Она, по словам создателей, призвана развеять страхи, связанные с атомной энергией (в первую очередь, из‑за трагедии на Чернобыльской АЭС), и рассказать об ее экологичности и доступности.

В документальном проекте приняли участие продюсеры Фернандо Суличин, Максимильен Арвелейз, Роб Уилсон, Джефф Сколл, Захари Бог, Агата Волощук, Роксана Сиурисек-Гедир, Филипп Делмас, Лоренс М. Копейкин и Эрик Гамбург. Соавтором Стоуна в картине выступил Джошуа С. Голдстейн.

расскажите друзьям
люди
Оливер Стоун
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»