Вышел трейлер нового сезона «Сергий против нечисти»

В предстоящем сезоне главные герои — охотник за нечистью Сергий и капитан полиции Катя Земцова — столкнутся с новой угрозой. В Москве начали пропадать знаменитости и обычные люди. Для того чтобы распутать загадку, персонажам придется заключить сделку с Ягой.