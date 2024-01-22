Вышел трейлер нового сезона «Сергий против нечисти»

Александр Голиков
Сегодня в 13:04
Фото: kionru/YouTube

На ютуб-канале онлайн-кинотеатра Kion появился трейлер третьего сезона сериала «Сергий против нечисти» с подзаголовком «Яга». Премьера новой части шоу состоится 1 февраля.

В предстоящем сезоне главные герои — охотник за нечистью Сергий и капитан полиции Катя Земцова — столкнутся с новой угрозой. В Москве начали пропадать знаменитости и обычные люди. Для того чтобы распутать загадку, персонажам придется заключить сделку с Ягой.

К главным ролям вновь вернутся Роман Маякин и Лукерья Ильяшенко. Также в актерский состав сериала войдут Елена Подкаминская, Дмитрий Куличков, Ирина Розанова, Ян Цапник, Дмитрий Красилов и другие. Режиссером выступит Андрей Волгин, работавший над боевиком «Балканский рубеж».

Сериал «Сергий против нечисти» впервые вышел на Kion в 2022 году. В апреле 2023-го стартовал второй сезон «Сергий против нечисти: Шабаш».

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